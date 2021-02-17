منح الأراضي السعودية إلكترونيا1442 التقديم عبر وزراة الإسكان السعودية

منح الأراضي السعودية إلكترونيا1442 التقديم عبر وزارة الإسكان السعودية، حيث زادت التساؤلات في هذه الأيام عن كيفية التقديم على منح الأراضي بشكل إلكتروني، عن طريق موقع وزارة الإسكان السعودية، وجاءت هذه الخدمة تحت بند تقديم الخدمات للمواطنين القائمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وسعي المملكة لتوفير ظروف معيشة أفضل للمواطنين، حتى يتم تحقيق الرؤية السعودية لعام 2030، واليوم سوف نقوم بتقديم طريقة التقديم لمنح الأراضي الزراعية وأهم الشروط الواجب توافرها حتي يتم الموافقة.

منح الأراضي السعودية إلكترونيا1442

تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم الخدمات المختلفة لمواطنيها وتعمل على مساندتهم في التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، وتبحث لتقديم الحلول المختلفة لجعل مواطنيها يعيشون حياة اجتماعية ومادية أفضل، وهذا ليتم تحقيق الرؤية للملكة العربية السعودية 2030، ومن ضمن هذه المجهودات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمواطنيها فهي تقوم أيضا بتقديم منح الأراضي للمواطنين المستحقين بشكل مجاني تماما، وهذا ليتم توفير لهم المسكن الآمن، وتستطيع التقديم لامتلاك الأراضي عن طريق منصة أحكام الهيئة العامة لعقارات الدولة، من ضمن خدمات العقار، فتستطيع عن طريقها تقديم الطلب الخاص بتملك العقارات، ومن الجدير بالذكر أنه تتم هذه الخدمة داخل المملكة بشكل إلكتروني وأيضا تعرف على دعم البحث عن عمل من حافز والشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم

طريقة التقديم عبر موقع وزارة الإسكان السعودية

حتي تستطيع القديم للحصول على منح الأراضي بشكل إلكتروني عن طريق موقع وزارة الإسكان السعودية، فهناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها، وأهم هذه الخطوات:

أولا يجب على المواطن الذي يريد التقديم على المنح الدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة الإسكان السعودية

ثم عليك الضغط على الاختيار سكني التي توجد في أعلى الصفحة

ثم الدخول على الاختيار مستفيد

ثم القيام بتسجيل الدخول وبعدها إدخال جميع البيانات الخاصة بالسكن الحالي.

ثم كتابة بيانات الدخل الخاصة بك

وبعدها القيام باختيار من بين الأراضي المجانية المتاحة.

ثم إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة حتي يتم القبول.

أولا ينبغي أن يكون عمر المواطن المتقدم للحصول على المنحة تخطي ال١٨ عاما.

وبالنسبة للنساء الأرامل والمطلقات يمكنهم التقديم على الحصول على المنحة ولكن يشترط أن يتخطى عمرهن ال٢٥ عاما

ومن أهم الشروط المطلوبة أن يكون المواطن مقيم في نفس المنطقة التي يرغب في الحصول على الأرض فيها، وحتى يتم إثبات محل الإقامة يجب تقديم.

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الشروط المطلوبة ليتم الموافقة على الطلب