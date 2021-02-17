خدمات منصة مدرستي الجديدة الإلكترونية لاستكمال للتعليم عن بعد

خدمات منصة مدرستي الجديدة للفصل الدراسي الثاني، فإن منصة مدرستي هي وسيلة إلكترونية أطلقتها الوزارة بهدف أستكمال العملية التعليمية، وتقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات التعليمية لجميع الطلاب في كل المراحل في كل مكان بالمملكة العربية السعودية، وقامت وزارة التعليم السعودية بجعل جميع الطلاب أن يسرعوا في التسجيل بالمنصة ليتمكنوا من استكمال التعليم عن بعد، فوجدنا العديد من الطلاب يبحثون عن منصة مدرستي للتسجيل والتعرف علي خدمات المنصة، لذلك سوف نقدم التفاصيل من خلال موقعنا الإلكتروني ليتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من الاستفادة.

منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية

المنصة عبارة عن نظام إلكتروني للتعليم عن بعد تم إطلاقه عن طريق وزارة التعليم السعودية بالمملكة العربية السعودية، بحيث تضمن المملكة العربية السعودية أستمرار العملية التعليمية عن بعد وفقا للإجراءات الاحترازية المطبقة بالمملكة، فالمنصة التعليمية مدرستي تسعي لتحقيق هدفها الأساسي لاستكمال التعليم عن بعد بكل سهولة في كافة مراحل التعليم بكل أنحاء المملكة العربية السعودية.

فيديو خدمات منصة مدرستي الجديدة

فإن وزارة التعليم السعودية أعلنت من خلال صفحتها الإلكترونية عن أهم خدماتها التعليمية المقدمة خلال العام الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية، فالتعليم عن بعد في كافة المراحل التعليمية يتم بسهولة لما تقدمه من طرق وأساليب إلكترونية، فالخدمات الجديدة تكون كالتالي:

توفر خدمة الإعلانات الخاصة بالنشر سواء للمدرسة أو الفصل.

تتيح خدمة تحكيم المحتوي.

أضافت تحسينات الجداول وفقا لخطة التعليم.

قدمت تطبيق مصحف مدرستي.

تقدم خدمة إدراج الخاصة بالأهداف التعليمية.

خدمة الإثراءات.

كيفية الدخول للتسجيل بالمنصة؟

ذكرت وزارة التعليم السعودي طريقة التسجيل للدخول بالمنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد للاستفادة من خدماتها الإلكترونية، حيث يجب علي جميع الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية ضرورة الدخول للتسجيل والاستفادة من خدماتها، فيمكن للمعلم متابعة الطلاب من خلالها والقيام بعملية التقييم اليومي لهم، وتقدم المنصة للطلاب جميع المواد التعليمية، وللتسجيل بمنصة مدرستي التعليمية يجب أتباع الأتي:

يجب الدخول علي موقع المنصة الإلكتروني.

أختيار التسجيل عن طريق مايكروسوفت.

إدخال الحساب الخاص بك علي مايكروسوفت.

كتابة كل البيانات المطلوبة.

إدخال الرمز المرئي والضغط علي أيقونة دخول.