تسجيل الدخول على منصة مدرستي.. وخطوات حل الواجبات

تسجيل الدخول على منصة مدرستي، منصة مدرستي هي واحدة من لأهم المنصات التعليمية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يعتمد عليها الطلبة بشكل كبير في التعليم عن بعد، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه سوف يتم إستكمال الفصل الدراسي الثاني عن بعد عبر منصة مدرستي لهذا العام.
ولذلك نجد أن البحث عبر محركات البحث على الانترنت عن منصة مدرستي قد زاد هذه الفترة، وتقدم منصة مدرستي كل ما يحتاجه الطالب لمتابعة دروسه من تقديم المناهج التعليمية عن بعد دون الحاجه للذهاب للمدرسة خاصة في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها جميع البلاد وهو انتشار فيروس كورونا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط الدخول الجديد لمنصة مدرستي، وخطوات تسجيل الدخول.رابط منصة مدرستي :
ويستطيع الطالب الدخول رابط منصة مدرستي التعليمية الإلكتروني.وتسجيل الدخول او تسجيل جديد.خطوات تسجيل الدخول الى منصة مدرستي الإلكترونية:
- الدخول الى رابط منصة مدرستي.
- وتسجيل الدخول أو تسجيل جديد.
- ثم كتابة الصف الدراسي التابع له.
- ثم أختيار المناهج التعليمية التي تريد متابعتها على منصة مدرستي.
- بعد تسجيل الدخول على منصة مدرستي من القائمة الرئيسية تقوم بالضغط على أيقونة المقررات والمصادر.
- ثم الضغط على أيقونة الواجبات .
- ثم تقوم باستخدام البحث وتقوم بالبحث عن الواجب المطلوب.
- النقر على أيقونة حل الواجبات
- ثم تقوم بحل جميع الواجبات والتحقق من النتيجة بالضغط على إظهار النتيجة.
- إعلان وزارة الصحة عن ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للقاح كورونا
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تسجيل الدخول على منصة مدرستي، منصة مدرستي هي واحدة من لأهم المنصات التعليمية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يعتمد عليها الطلبة بشكل كبير في التعليم عن بعد، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه سوف يتم إستكمال الفصل الدراسي الثاني عن بعد عبر منصة مدرستي لهذا العام.
ولذلك نجد أن البحث عبر محركات البحث على الانترنت عن منصة مدرستي قد زاد هذه الفترة، وتقدم منصة مدرستي كل ما يحتاجه الطالب لمتابعة دروسه من تقديم المناهج التعليمية عن بعد دون الحاجه للذهاب للمدرسة خاصة في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها جميع البلاد وهو انتشار فيروس كورونا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط الدخول الجديد لمنصة مدرستي، وخطوات تسجيل الدخول.رابط منصة مدرستي :
ويستطيع الطالب الدخول رابط منصة مدرستي التعليمية الإلكتروني.وتسجيل الدخول او تسجيل جديد.خطوات تسجيل الدخول الى منصة مدرستي الإلكترونية:
- الدخول الى رابط منصة مدرستي.
- وتسجيل الدخول أو تسجيل جديد.
- ثم كتابة الصف الدراسي التابع له.
- ثم أختيار المناهج التعليمية التي تريد متابعتها على منصة مدرستي.
- بعد تسجيل الدخول على منصة مدرستي من القائمة الرئيسية تقوم بالضغط على أيقونة المقررات والمصادر.
- ثم الضغط على أيقونة الواجبات .
- ثم تقوم باستخدام البحث وتقوم بالبحث عن الواجب المطلوب.
- النقر على أيقونة حل الواجبات
- ثم تقوم بحل جميع الواجبات والتحقق من النتيجة بالضغط على إظهار النتيجة.
- إعلان وزارة الصحة عن ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للقاح كورونا
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