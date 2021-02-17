إيطاليا ترصد سلالة نادرة من كورونا

إيطاليا ترصد سلالة نادرة من كوروناأعلنت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى في إيطاليا، وقالت الحكومة الإقليمية - في بيان نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الأربعاء، "في الوقت الحالي، لا نعرف قوة العدوى ولا الخصائص الأخرى لهذه السلالة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من السلالات الأخرى".

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت حكومة نابولي أن السلالة - التي تعرف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي - يٌطلق عليها اسم B.1.525 وحتى الآن لم تُكتشف سوى 32 حالة إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، و "لم تُشاهد من قبل في إيطاليا".

وأشارت "أنسا" إلى أن انتشار سلالات فيروسية جديدة والسلالة البريطانية الأكثر عدوى التي أصبحت سائدة بشكل متزايد في إيطاليا، دفع ببعض مسؤولي الصحة في البلاد إلى الدعوة إلى إغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع، ما أثار حفيظة السياسيين الذين يقولون إن البلاد تحملت ما يكفي من القيود ويعاني الإيطاليون من الكثير من تبعاتها الاقتصادية.

يذكر أن إيطاليا سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من مليونين و700 ألف إصابة وأكثر من 94 ألف وفاة بفيروس كورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.

