إثيوبيا.. إحباط تهريب متفجرات من "الإقليم المتمرد"

أعلنت الشرطة الاتحادية الإثيوبية، الأربعاء، أنها أحبطت عملية تهريب 161 عبوة ناسفة، كانت تحملها سيارة شحن قادمة إلى أديس أبابا من إقليم تيغراي، الذي يشهد تمردا على السلطة المركزية، منذ أواخر العام الماضي.
وقال نائب مفتش الشرطة الاتحادية، أمسالو قليبي، في منطقة "ولديا" بإقليم أمهرة أن قوات الشرطة تمكنت من إحباط تهريب العبوات الناسفة بمدينة "ولديا" كانت تحملها سيارة شحن قادمة من عاصمة تيغراي ميكيلي.
وإقليم أمهرة هو المنطقة الفاصلة بين إقليم تيغراي والعاصمة الإثيوبية.
وأضاف قليبي أن وجهة العبوات الناسفة الرئيسية كانت العاصمة أديس أبابا.
واندلع الصراع في إقليم تيغراي، مطلع نوفمبر الماضي بهدف معلن للحكومة المركزية هو إطاحة الحزب الحاكم في الإقليم، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعد اتهامها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها.
ورغم سيطرة القوات الاتحادية على عاصمة الإقليم المتمرد، إلا أن الاشتباكات استمرت بصورة متقطعة.
وتطارد إثيوبيا والمقاتلون المتحالفون معها حكومة إقليم تيغراي الهاربة الآن والتي هيمنت في السابق على حكومة إثيوبيا لما يقرب من ثلاثة عقود.
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