وقال العلماء، الذين وضعوا الخطط فى إفادة صحفية، إن التجربة المقرر أن تبدأ فى غضون شهر، ستتضمن ما يصل إلى 90 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.
وسيتعرض المتطوعون لأصغر كمية من الفيروس اللازمة لإحداث العدوى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن العلماء.
من جانبه قال بيتر أوبنشو، أستاذ الطب التجريبى فى جامعة إمبريال كوليدج لندن، الذى يشارك فى قيادة المشروع مع فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة البريطانية وشركة "إتش فيفو": "الأولوية المطلقة بالطبع هى سلامة المتطوعين، لا أحد منا يريد القيام بذلك إذا كان هناك أى خطر ملموس".
ومن المقرر فحص المتطوعين بحثا عن أى مخاطر صحية محتملة قبل السماح لهم بالمشاركة، وسيظلون فى الحجر الصحى حيث سيراقبهم الطاقم الطبى مراقبة دقيقة لمدة 14 يوما على الأقل فى وحدة متخصصة فى مستشفى رويال فرى بلندن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة فى العالم.. بريطانيا توافق على تجارب إصابة الناس عمدا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.