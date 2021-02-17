بريطانيا.. الكشف عن مخطط إرهابى لقتل الأمير جورج بآيس كريم مسموم

جدة - نرمين السيد - كشفت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، أن رجلا يواجه تهمة التخطيط لهجوم إرهابى، بحث خطة لقتل الأمير جورج الابن الأكبر للأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كاثرين بأيس كريم مسموم.





وصادرت الشرطة فى حوزة المتهم الموقوف على ذمة القضية سيفا بطول 46 سنتيمترا وسكينا وأقنعة وقفازات لشن هجوم إرهابى خلال جائحة فيروس كورونا.

وألقت الشرطة القبض على المتهم فى التاسع من يوليو الماضى، بعد أن بعث إلى اثنين من أشقائه رسالة أكد فيها عزمه على تنفيذ هجوم إرهابى وتفجير نفسه.

واستمعت محكمة أولد بيلى، اليوم الأربعاء إلى تسجيل وثق مكالمة جرت العام الماضى بينه وضابط شرطى متخف، حيث تحدث المتهم عن تفاصيل خطة وضعها "أخ" سجن لمدة 28 عاما، لمهاجمة الأمير جورج الذى يبلغ الآن سبع سنوات من العمر ومن المتوقع أن يتولى عرش المملكة المتحدة فى المستقبل.

وقال المتهم، فى هذا التسجيل أن تلك الخطة تقضى بتسميم أيس كريم فى أقرب محل تجارى من شبكة "سينسبرى" من مقر إقامة عائلة الأمير جورج الذى يعرف بحبه لهذا الحلوى.

وتابع: "سيذهبون لشراء أيس كريم ومن المرجح أن يأكله ابنهم".

كما حاول المتهم فى التسجيل إقناع الضابط المتخفى بتهريب أسلحة نارية إلى البلاد من شمال إفريقيا، مؤكدا نيته مهاجمة داعية شيعى.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" إلى أن هذه الخطة ربما تعود إلى المتطرف الموالى لتنظيم "داعش" حسنين رشيد الذى سجن مدى الحياة عام 2018 بتهمة تحريض المتشددين على مهاجمة الأمير جورج، وهو ثالث شخص فى خط الوصول إلى العرش البريطانى.