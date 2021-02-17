بريطانيا تقرّ حقن فريق من المتطوعين بكورونا 

أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم تمنح الضوء الأخضر لتجارب التحدي البشري التي سيتعرض فيها فريق من المتطوعين لمرض كوفيد-19 لتعزيز الأبحاث في المرض الناجم عن الفيروس.
بريطانيا تقرّ حقن فريق من المتطوعين بكوروناجونسون يخطط لإعادة فتح الاقتصاد في غضون بضعة أشهر
وقال العلماء للصحفيين إن التجربة المقرر أن تبدأ في غضون شهر، ستتضمن ما يصل إلى 90 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما سيحقنون بأقل كمية من الفيروس للإصابة به.
وسيجري فحص المتطوعين بحثا عن أي مخاطر صحية محتملة قبل السماح لهم بالمشاركة، وسيظلون في الحجر الصحي حيث سيراقبهم الطاقم الطبي لمدة 14 يوما على الأقل في وحدة متخصصة في مستشفى رويال فري بلندن.
وقال بيتر أوبنشو، أستاذ الطب التجريبي في جامعة إمبريال كوليدج لندن: "الأولوية المطلقة بالطبع هي سلامة المتطوعين... لن يقبل أحد منا بإجراء هذه التجارب إن كانت تشكل أي خطر على الخاضعين لها".
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