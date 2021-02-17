أعلنت الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا أن عاصفة استوائية من المرجح أن تتفاقم لتصبح إعصارا تقترب من موزمبيق، التي ضربها إعصار "إلويز" منذ أقل من شهر.
وتزداد عاصفة "غوامبي" قوة في النصف الجنوبي من موزمبيق مع احتمال سقوط أمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات على طول الساحل الجنوبي للبلاد والمناطق الداخلية المجاورة، خاصة من بيرا عبر فيلانكولوس وجنوبا إلى إنهامبان.
وستكون هذه العاصفة هي الثالثة التي تضرب ساحل موزمبيق في غضون عدة أشهر، حيث يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، مما يجعل المناطق المنخفضة في البلاد، التي تعد موانئها بوابة إلى البلدان الإفريقية غير الساحلية، عرضة للاضطرابات الجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موزمبيق.. عاصفة استوائية أخرى تضرب البلاد في أقل من شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.