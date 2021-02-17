موزمبيق.. عاصفة استوائية أخرى تضرب البلاد في أقل من شهر 

أعلنت الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا أن عاصفة استوائية من المرجح أن تتفاقم لتصبح إعصارا تقترب من موزمبيق، التي ضربها إعصار "إلويز" منذ أقل من شهر.

وتزداد عاصفة "غوامبي" قوة في النصف الجنوبي من موزمبيق مع احتمال سقوط أمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات على طول الساحل الجنوبي للبلاد والمناطق الداخلية المجاورة، خاصة من بيرا عبر فيلانكولوس وجنوبا إلى إنهامبان.

وستكون هذه العاصفة هي الثالثة التي تضرب ساحل موزمبيق في غضون عدة أشهر، حيث يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، مما يجعل المناطق المنخفضة في البلاد، التي تعد موانئها بوابة إلى البلدان الإفريقية غير الساحلية، عرضة للاضطرابات الجوية.