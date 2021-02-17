بريطانيا..738 وفاة و12718 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 738 وفاة و12718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 118933، فيما إجمالي عدد الإصابات 4071186.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن 15.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 558.577 على جرعة ثانية.
وسبق أن أكد باحثو جامعة أدنبرة البريطانية التعرف على طفرة ثانية من فيروس كورونا سموها "B1525"، وذلك باستخدام تسلسل الجينوم لعينات الفيروس في 10 دول بما فيها بريطانيا.
وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية التي نقلت الخبر إلى أن "الباحثين اكتشفوا في بريطانيا ما لا يقل عن 32 إصابة بهذا الطور الجديد من الفيروس، فيما عثر في الدنمارك على 35 حالة، وفي نيجيريا على 12 حالة، أما في الولايات المتحدة وفرنسا فقد تم تسجيل 7 حالات، بالإضافة إلى 5 حالات في كل من غانا وأستراليا وكندا والأردن وإسبانيا".
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