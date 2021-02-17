أول ظهور تليفزيوني لـ ترامب منذ مغادرة البيت الأبيض

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في أول مقابلة تليفزيونية له منذ مغادرته منصبه، للتعليق على وفاة الإذاعي الأمريكي المخضرم رش ليمبو.
وقال ترامب إنه تحدث إلى ليمبو آخر مرة "منذ ثلاثة أو أربعة أيام"، مؤكدا أنه كان "مريضًا جدًا" ولكنه "شجاع جدًا"، وذلك في مداخلة إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية.
وأضاف : من بداية تشخيص المرض، كان مجرد شيء لن يتم التغلب عليه. لكنك لن تعرف ذلك نظريًا، كان من الممكن أن يكون قد رحل منذ أربعة أشهر. كان يقاتل حتى النهاية".
وأعلنت زوجة الإذاعي الأمريكي رش ليمبو، وفاته اليوم الأربعاء، وذلك عقب معاناته مع السرطان.
وتميز الإذاعي الأمريكي باللقاءات الإذاعية الكبيرة، وذاع صيته على مدى السنوات الطويلة الماضية.
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