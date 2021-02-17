خلاف حاد بين ميركل وروحاني في اتصال هاتفي.. رئيس إيران: ما تريدونه مستحيل

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفياُ مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وناقشا خلاله الاتفاق النووي وعدم التزام طهران.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، وقال روحاني خلال الاتصال إنه من "المستحيل" إدخال تعديلات أو "قضايا" جديدة إلى الاتفاق النووي.

وأضاف:"إذا كانت تريد أوروبا حقًا الحفاظ على الاتفاق النووي وأهدافه يجب عليها إثبات ذلك عمليًا".

وقال رئيس مكتب روحاني إن هذا الاتصال هو الأول من قبل زعماء الثلاثي الأوروبي، فرنسا وأوروبا وبريطانيا، مع روحاني في إطار الجهود الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، بعد وصول إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض.

واكد روحاني أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على الاتفاق النووي هي رفع العقوبات الأمريكية اللا إنسانية.

من جانبها أبلغت ميركل روحاني قلقها البالغ بشأن عدم التزام طهران بالاتفاق النووي.

وشددت ميركل أن على إيران إرسال رسائل إيجابية لبناء الثقة من أجل زيادة فرص الحل الدبلوماسي.

وقالت ميركل إن بلادها والشركاء الآخرين في الاتفاق النووي مهتمون جدا بالحفاظ عليه.