كل ما تود معرفته عن لعبة فورت نايت البطولة الأساسية ومكان إقامتها والجوائز المالية المقدرة

تعد لعبة فورت نايت من أشهر ألعاب الفيديو المنتشرة في مواقع الإنترنت، والمتاجر الإلكترونية، حيث تشبه لعبة ببجي الشهيرة، وتم إصدارها في السابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2017، حيث نالت إعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم، إذ بلغ عدد مُحبيها حوالي 250 مليون شخص حول العالم من مُختلف الدول، ولعل ما زاد شعبيتها هو إمكانية تشغيلها على العديد من الأجهزة الإلكترونية مثل بلاي ستيشن 4، وإكس بوكس ون، وجميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز أو ماك، وجميع أنواع الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام IOS أو أندرويد، وأجهزة نينتندو سويتش أيضاً.

لعبة فورت نايت

تقوم أحداث لعبة فورت نايت في أماكن معاصرة، حيث تظهر عاصفة قوية تضرب العالم أجمع، وتعمل على اختفاء معظم السكان الأصليين الموجودين في الأرض، والذين يبلغ عددهم ما يقارب من 98%، وفجأة تنتشر أجسام ومخلوقات غريبة ومختلفة، وذلك مثل الزومبي، والتي تعمل على مكافحة والقضاء على بقية البشر الموجودين على الأرض، مهمة اللاعبين أن يواجهوا الزومبي والكائنات الغريبة، وذلك باستخدام بعض المعدات والأسلحة اللازمة لمحاربة تلك المخلوقات والانتصار عليهم في نهاية الأمر.

حظر لعبة فورت نايت

في الرابع عشر من شهر أغسطس لعام 2020، قامت لعبة فورتنايت بالاختفاء من المتاجر الإلكترونية، مثل اب ستور وجوجل بلاي، وذلك نتيجة لمحاولات تهرب قام بها إيبك غيمز للفرار من الضرائب، والتي يتم فرضها على تلك المتاجر، والتي تم تقديرها بحوالي 30% من أرباح اللعبة، وتقام بطولات تلك اللعبة في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك عن طريق استخدام حلبتين مزودتين بالأجهزة اللازمة، ويحصل الفائزون بها على جوائز مالية مرتفعة، حيث تصل إلى حوالي ثلاثون مليوناً من الدولارات.

حتى تتمكن من الحصول على لعبة فورتنايت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لابد أن يكون المعالج Core i3 2. / 4 Ghz، ومساحة التخزين العشوائية المؤقتة “4 جيجارام”ـ وأن يعمل جهازك بنظام ويندوز 7 و8 و10، وجودة شاشة الكمبيوتر Intel HD 4000.

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وفي نهاية المقال، لقد ذكرنا لكم عدة معلومات عن لعبة فورتنايت، وكذلك حظر اللعبة، والبطولة الأساسية ومكان إقامتها، والجوائز المالية المقدرة، وكذلك متطلبات تشغيل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر.