أستانا15: الالتزام بوحدة الأراضي السورية ورفض نهب النفط

دمشق ـ الوطن: جددت الدول الضامنة لمسار “استانا” في ختام أعمال الجولة الـ 15 بمدينة سوتشي التزامها بوحدة وسيادة الاراضي السورية ورفض نهب النفط. وقالت مصادر اعلامية ان البيان الختامي للجولة 15 من مسار استانا ان الدول الضامنة جددت التزامها الشديد بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها وتضمن البيان رفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وإدانة تزايد أنشطة التنظيمات الإرهابية فيها.

ورفض محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب ورفض نهب النفط الذي يجب أن تعود عائداته للدولة السورية.كما تضمن البيان الختامي الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ودعم عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف

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