كهرباء لبنان: انقطاع الكهرباء فى جميع أنحاء البلاد بسبب العاصفة الثلجية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان "إدارة الكهرباء العمومية"، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، أن العاصفة الثلجية تسببت فى حدوث صدمة فى خطوط الضغط العالى، على نحو أدى إلى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الفرق الفنية التابعة لها، تواصل جهودها لإصلاح الأعطال وإعادة التغذية الكهربائية تدريجيا إلى مختلف المناطق.

يذكر أن العاصفة الثلجية التى تضرب لبنان تستمر حتى بعد غد الجمعة، وصاحبها بردا قارسا وصقيعا استثنائيا، وأدت إلى تساقط كثيف للأمطار والثلوج التى غمرت الطرق والسيارات وقطعت الطرق الجبلية إلى جانب توقف العمل فى الموانىء البحرية.