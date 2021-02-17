جدة - نرمين السيد - وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن السيبرانى، أنه تم تسوية حوالى تسع وكالات اتحادية، وحوالى 100 شركة فى القطاع الخاص قد تعرضت للقرصنة. وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن "ستعثر على الخصم وتعيد بناء الدفاعات الفدرالية وستتصدى لمرتكبى القرصنة". وتابع: "التحقيق الجارى فى عملية قرصنة روسية واسعة النطاق ضد الولايات المتحدة، والمعروفة باختراق SolarWinds سيستغرق عدة أشهر أخرى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: التحقيق فى القرصنة الروسية سيمتد لعدة أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.