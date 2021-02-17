الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:32 مـ أخبار عالمية الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:21 مـ بتوقيت القاهرة الأربعاء، 17 فبراير 2021 دوت الخليج ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء مدينة سي سخت بمحافظة كهكيلوية، وبوير أحمد جنوبي إيران. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة أخبار عالمية الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2021 - دوت الخليج × Header Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب مدينة سي سخت جنوبي إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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