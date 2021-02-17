سوريا.. إجراء عاجل بشأن خطوط السكك الحديدية

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عن اتخاذ إجراء عاجل بشان رحلات قطارات الركاب المغادرة من طرطوس صباح الغد بحيث تقتصر على رحلة واحدة فقط لقطار الترين ست تغادر من محطة طرطوس بالساعة السابعة صباحا بدلا من الساعة السادسة والربع .

جاء ذلك نظرًا لتأجيل الامتحانات لطلاب الجامعة غدا الخميس.

وأفادت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في بيانها بأنه تم إلغاء الرحلتين اللتين تغادران من اللاذقية بعد الظهر، لافتة الي أن كافة الرحلات لقطارات الركاب ستكون وفقا لمواعيدها المحددة خلال الأسبوع القادم اعتبارا من يوم السبت بحيث تغادر رحلة لقطار الترين ست صباحا بالساعة السادسة والنصف وتعود في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر .

وأشارت في بيانها الي ان رحلات قطارات الركاب تستمر طيلة باقي أيام الأسبوع من الأحد وحتى الخميس بمعدل رحلتين صباحيتين تغادران من طرطوس بالساعة السادسة والربع لقطار الترين ست والسابعة لقطار العربات وتعودان بعد الظهر من اللاذقية بالساعة الثانية والنصف لقطار الترين ست وبالساعة الثالثة والنصف للعربات.