زلزال قوي يضرب عدة محافظات إيرانية ويحدث أضرارا بالمنازل ..صور

ضرب زلزال قوي عددًا من المحافظات الإيرانية بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الإيرانية. ووفقا لصحيفة "همشري" الإيرانية، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات ريختر على عمق 10 كليومترات حدود كل من محافظة أصفهان وكهكيلويه وبوير أحمد والمناطق المحيطة بها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتساقط بعض واجهات المنازل من بين الخسائر الناجمة عن الهزة الأرضية. وكان زلزال بقوة 7 درجات ريختر العاصمة الإيراني في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

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