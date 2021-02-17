أنا بموت يا فخري.. مراسل أردني يتقمص دور محمد هنيدي وسط الثلوج..شاهد

ظهر مذيع أردني في موقف كوميدي أثناء تغطية الطقس السيئ الذي ضرب الأراضي الأردنية، اليوم الأربعاء.

وجاء مشهد المراسل الأردني وسط الثلوج، ليعيد إلى الذاكرة مشهد الفنان محمد هنيدي، في فيلم جاءنا البيان التالي، أثناء نقله الأحداث وسط الثلوج.

"أنا بموت يا فخري"، هكذا جاءت التعليقات على صورة المراسل الأردني وسط الثلوج، وهي تغطي جسده.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، منح عطلة غدا الخميس، للدوائر الحكومية والوزارات والهيئات العامة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة بلاغًا يقضي بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ليوم غدٍ الخميس، بسبب الأحوال الجوية السائدة.

واستثنى البلاغ المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأردن تقلبات جوية، تسببت في سقوط الأمطار والثلوج على البلاد.