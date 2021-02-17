بلادي خسرت كثيرا.. رغد صدام حسين تعلق على غزو والدها للكويت

علقت رغد ابنة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين على غزو والدها للكويت قائلة : لا أستطيع تجميل غزو بلادي للكويت عام 1991م، وما حدث كان احتلالًا.
جاءت هذه التصريحات ، خلال لقائها مع قناة "العربية"، الذي كشفت فيه العديد من الأسرار عن فترة حكم والدها للعراق.
وذكرت ابنة صدام حسين أن الاحتلال كان قاسيًا عليهم في العائلة، لأنهم تربطهم علاقات قوية بالعائلة الحاكمة في الكويت.
وتابعت : ما حدث مثل قتال الإخوة مع بعضهم، لافتة إلى أن كلا الطرفين كانت لديه أخطاء ضد الآخر، وأنها لم تناقش والدها في الأمر.
وأشارت الي وجود أصدقاء كثر لها في الكويت، وما حدث كان محورًا في كل حديث يجمعهم.
وأكدت أن بلادها خسرت كثيرا بسبب الاحتلال، حيث إن الوفيات كانت كبيرة ولكن الإعلام لم يسلط الضوء عليها.
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