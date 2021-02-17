“رابط جديد” منصة مدرستي لحضور الحصص schools.madrasati.sa عبر خطوات التسجيل على تطبيق تيمز لجميع المراحل

منصة مدرستي لحضور الحصص ، تستمر العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية إلكترونيا عبر المنصات التعليمية ومن اهم تلك المنصات منصة مدرستي التي يتم استكمال العملية التعليمية من خلالها فقط إلي جميع الطلاب في المملكة، لكافة الصفوف التعليم في المراحل ” الابتدائية- المتوسطة – الثانوية “، وقامت منصة مدرستي مؤخرا بتقديم عدة خدمات إلكترونية جديدة إلي طلاب والطالبات، لكى تستطع اللمام بكافة النواحي التعليمية إلكترونيا، واليك خطوات تسجيل على منصة مدرستي لحضور الحصص الإلكترونية .

منصة مدرستي لحضور الحصص

أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية في الأشهر الماضية منصة مدرستي مع بدء انتشار جائحة كورونا في العالم، والتي على اثرها قامت العديد من البلاد بمنع تجمعات البشرية لأي سبب كان، ولذلك تم إعلان تعليق الدراسة في المدارس وكافة المؤسسات التعليمية في السعودية واستكمال السنة الدراسية من المنزل من خلال نظام التعلم عن بعد، ولهذا تم إطلاق المنصات التعليمية الإلكترونية ومن تلك المنصات منصة مدرستي التعليمية لاستكمال السنة الدراسية بنظام التعلم عن بعد لجميع الصفوف .

خطوات تسجيل على منصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي خدماتها على مدار اليوم إلي كافة الطلاب، ومن اهم خدمات منصة مدرستي التواصل مع المعلمين والمعلمات طول فترة الدراسة، وأداء الاختبارات إلكترونيا، تقديم الوجبات الدراسية من خلالها، ولذلك نوفر إلي الطلاب خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي لحضور الحصص اليومية :

يدخل الطالب على موقع منصة مدرستي.

يقوم الطالب بالقر على خانة التواصل المجتمعي للحصول على رابط الدرس الجديد.

فور أن يقوم الطالب بالضغط على رابط الدرس يتحول مباشر إلي برنامج تيمز.

يقوم بالضغط على خانة الانضمام.

ولكن يجب على الطالب إن يكون لديه على جهاز تطبيق تيمز لكى يتمكن من حضور الحصص إلكترونيا.