أزمة دينية جديدة تضرب لبنان .. تفاصيل

أعلن بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، استقالته، من رئاسة المجلس الأعلى للطائفة، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس المنعقد منذ الساعة السابعة، وبالتالي يصبح المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، بحكم المنحل.

وبحسب قناة الجديد اللبنانية، ‏يعد ملحم الرياشي وروجيه نسناس ونقولا صحناوي وميشال موسى وجورج عقيص أبرز المؤيدين لرفع الغطاء عن المجلس الأعلى الكاثوليكي حيث انضم اليهم ميشال ضاهر وسليم جريصاتي وميشال فرعون باجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الذي يعقد عبر تقنية الزوم مع البطريرك العبسي.

ووفق ماذكرته وكالة اخبار اليوم اللبنانية ان تلك الخطوات تأتي في وقت تشهد الانتخابات المقررة للمجلس في مارس المقبل، خلافات كبيرة بين الاطراف السياسية، تتعلق بمنصب نائب الرئيس، حيث فشلت كل المحاولات من أجل إيجاد الحلول أو التوافق على حل او على نائب رئيس مستقل، الامر الذي أثار غضب البطريرك العبسي ودفعه إلى اتخاذ خطوة الاستقالة من رئاسة المجلس الأعلى.