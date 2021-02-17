إجراء عاجل من التربية والتعليم بسبب الأحوال الجوية في سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن تعطيل المدارس يوم غد الخميس في ريف القنيطرة الشمالي نتيجة الأحوال الجوية السائدة. كما أفادت الوزارة السورية بتعطيل المدارس أيضا في المحيلبة وعين الذهب وبيت الخدام والمعمورة ودوير رسلان والسخنة والقليعة في مجمع ‎الدريكيش بسبب موجة الطقس السيئة التي تضرب البلاد. وأشارت الوزارة الي ‏ تعليق الدوام في مدارس مجمع ‎القدموس ومدارس الرقمة والمجدل والكنيسة وعين الجوز والطاهرة في مجمع ‎برمانة ومدارس مصيات وبيت جاش والشندخة وخربة السنديانة وجديدة الجرد والتون الجرد والفروخية في مجمع ‎بانياس. وفي سياق متصل تم ‏تأجيل الامتحانات غدا الخميس في جامعة تشرين وفي جامعة البعث وفي جميع الكليات بجامعة دمشق وفروعها وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة الى موعد يحدد لاحقا.

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