نداء عاجل من الأمن الأردني للجميع في المملكة

أصدرت مديرية الامن العام بالمملكة الاردنية الهاشمية تحذيرا عاجلا للجميع بشأن الأوضاع الجوية وحالة الطقس التي تمر بها المملكة.
وقالت مديرية الامن العام : انه بالرغم من التحذيرات المتتالية التي صدرت منذ بدء تساقط الثلوج بضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج الا انها لا تزال ترد مكالمات وبلاغات حول تقطع السبل بمواطنين بمركباتهم.
وجددت مديرية الامن العام تحذيرها للمواطنين بضرورة عدم الخروج من المنازل تحت اي ظرف كان.
واختتمت قائلة: لكي لا تعرضون انفسكم والاخرين للخطر في ظل ما تشهده المملكة من ظروف جوية.
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