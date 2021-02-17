قرار تاريخي.. إدارة بايدن تعلن استعدادها لدفع تعويضات لـ ضحايا العبودية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، استعدادها لدعم دراسة، بشان التعويضات عن العبودية في تاريخ البلاد.

وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين، إن إدارة بايدن ستدعم دراسة، بشأن ما إذا كان يجب أن يحصل أحفاد العبيد في الولايات المتحدة على تعويضات.

وأشارت رويترز، إلى أنه تم استخدام التعويضات في جميع أنحاء العالم لتعويض ضحايا الحرب والاغتصاب والإرهاب ومجموعة من المظالم التاريخية الأخرى، لكن الولايات المتحدة لم تحرز تقدمًا كبيرًا في مناقشاتها حول ما إذا كان سيتم تعويض الأمريكيين من أصل أفريقي عن أكثر من 200 عام من العبودية أو كيفية تعويض ذلك، والمساعدة في تعويض عدم المساواة العرقية.