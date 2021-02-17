رابط دخول منصة مدرستي madrasati للتعليم عن بعد وخدمات جديدة للطالب وولي الأمر

رابط دخول منصة مدرستي madrasati التعليمية للتعليم عن بعد، أصبح جزء أساسي من العمل اليومي للطلبة والطالبات في كافة المحافظات بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أصبحت منصة مدرستي جزء لا يتجزأ من خطة الدراسة لدي وزارة التعليم في المملكة، حيث مكنت منصة مدرستي الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية من متابعة دروسهم وحضور الحصص الافتراضية بالجدول الدراسي والتواصل مع المعلمين سواء في شرح الدروس أو حل الواجبات المدرسية على كافة المواد وذلك عن طريق الدخول على منصة مدرستي التعليمية.

خطوات دخول منصة مدرستي madrasati للتعليم عن بعد:-

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلبة والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة اتباعها من أجل الدخول على منصة مدرستي للتعليم عن بعد، حيث يمكن دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد عن طريق الخطوات التالية:-

الدخول على موقع منصة مدرستي التعليمية.

أضغط على الزر الخاص بتسجيل الدخول للطالب.

قم بكتابة اسم المستخدم ثم كلمة المرور الخاصة بك.

قم بالضغط على الزر الخاص بتسجيل الدخول.

مواعيد عمل منصة مدرستي madrasati للتعليم عن بعد:-

تعمل منصة مدرستي من يوم الأحد إلى الخميس بذات مواعيد الأسبوع الدراسي في المدارس السعودية، حيث تبدأ منصة مدرستي عملها اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً بتسجيل دخول صفوف المرحلة الثانوية والمتوسطة، وعند الساعة الثالثة عصراً لطلاب صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.

خدمات جديدة تقدمها منصة مدرستي madrasati للطالب وولي الأمر:-

أعلنت وزارة التعليم عن مجموعة من الخدمات الجديدة بالفصل الدراسي الثاني و التي يمكن أن يحصل عليها الطالب وولي الأمر من دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد وهذه الخدمات الجديدة التي تقدمها منصة مدرستي هي :-

تحسينات في الجدول الدراسي وفق الخطط الدراسية الجديدة الموضوعة من قبل وزارة التعليم.

دخول تطبيق مصحفي للطالب وولي الأمر.

خدمة إدراج الأهداف التعليمية.

خدمة الإعلانات ونشرها على مستوى المدرسة والفصل.