رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية الجديد 1442 back to school

نقدم لجميع أبناؤنا الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية رابط منصة مدرستي 1442 للتعلم عن بعد، والذي يلقي اهتمام جميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية المختلفة، حيث يعد رابط منصة مدرستي التعليمية واحد من أهم الروابط التي تشهد لإقبالاً كبيراً خلال الفترة السابقة، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث تعتمد وزارة التعليم على منصة مدرستي لمواصلة العملية التعليمية بدلاً من الطرق التقليدية، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا، حيث تحرص وزارة التعليم على سلامة جميع الطلاب والمعلمين والإداريين، ولذلك فإن الوزارة تعتمد بشكل عامل على موقع منصة مدرستي في تقديم الشرح الخاص بالمواد الدراسية عن طريق الأونلاين.

رابط منصة مدرستي 1442 madrasati

تقدم منصة مدرستي كافة الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب في مختلف المراحل الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية، والمتوسطة، وحتى الثانوية، ويمكن لجميع الطلاب الاستفادة من خدمات منصة مدرستي بعد إتمام عملية التسجيل في المنصة، والتي تعد حالياً المصدر الأساسي في مواصلة العام الدراسي الحالي، كما أن وزارة التعليم اعتمدت على منصة مدرستي خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول، وقد حققت المنصة نجاحاً كبيراً خلال الاختبارات.

إتاحة خدمات الإعلانات ونشرها على مستوى المدرسة والفصل.

خدمة إدراج الأهداف التعليمية.

تحسينات في الجدول الدراسي، وذلك وفق الخطة الدراسية الجديدة.

تطبيق مصحف مدرستي للطلاب وأولياء الأمور.

خدمة تحكيم المحتوى، وذلك من قبل المشرف التربوي.

خدمة بنك الإثراءات من أجل رفع المواد الإثرائية على المنصة.

الدخول عبر رابط منصة مدرستي

كتابة اسم المستخدم

كتابة كلمة المرور

كتابة رمز التحقيق

اختيار الخدمة المراد إنجازها من خلال مجموعة الخدمات المتاحة

خدمات منصة مدرستي الجديدةخطوات تسجيل دخول منصة مدرستي

وتسهل منصة مدرستي 1442 على جميع الطلاب في حضور الدروس أونلاين من خلال برنامج مايكروسوفت تايمز، والذي يساعد على تحقيق التفاعل بين الطلاب والمعلمين من خلال الدروس والشروحات وفق الجدول المحدد لكل مادة من المواد الدراسية المقررة.