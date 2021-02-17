أخبار اليمن : 161 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

161 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 161 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الفازة و29 خرقاً بقصف مدفعي و119 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت غارتين لطيران تجسسي على حيس وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والجاح والفازة والجبلية والدريهمي .