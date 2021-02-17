أمريكا تتهم كوريا الشمالية بمحاولة سرقة 1.3 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - اتهمت وزارة العدل الأمريكية 3 من مسؤولى المخابرات العسكرية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، بشن حملة من الهجمات الإلكترونية لسرقة 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية والتقليدية من البنوك وضحايا آخرين.





وبحسب "سبوتنيك"، قال مساعد المدعى العام جون ديمرز فى بيان: "عملاء كوريا الشمالية، الذين يستخدمون لوحات المفاتيح بدلا من البنادق، وسرقة المحافظ الرقمية للعملات الرقمية بدلا من أكياس النقود، هم من لصوص البنوك الرائدين فى العالم"، حسبما نقلت "فرانس برس".

أنشأ الثلاثة تطبيقات خبيثة للعملات الرقمية، وفتحوا أبوابا خلفية على أجهزة كمبيوتر الضحايا، لاختراق شركات تسويق وتداول العملات الرقمية مثل "بتكوين"، وطوروا منصة باستخدام تقنية "بلوكشين" للتهرب من العقوبات وجمع الأموال سرا.

تستند القضية المرفوعة فى محكمة اتحادية فى لوس أنجلوس إلى تهم ترجع للعام 2018 ضد واحد من الثلاثة، بارك جين هيوك، الذى اتهم فى ذلك الوقت باختراق شركة "سونى بيكتشرز" قبل 4 سنوات، وإنشاء برمجية الفدية الخبيثة "وانا كراى"، وسرقة 81 مليون دولار من البنك المركزى فى بنجلاديش عام 2016.

تضيف التهم الجديدة اثنين من المتهمين الجدد، جون تشانغ هيوك وكيم إيل، مع مزاعم تقول إن الثلاثة عملوا معا فى مجموعة القرصنة الاستخبارية العسكرية الكورية الشمالية.

يُزعم أيضا أنهم اخترقوا وسرقوا بورصات للعملات الرقمية فى سلوفينيا وإندونيسيا وابتزوا بورصة نيويورك فى مبلغ قيمته 11.8 مليون دولار.