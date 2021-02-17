وجاء فى بيان المكتب بحسب "روسيا اليوم"، أن المكالمة كانت ودية ودافئة للغاية واستمرت لأكثر من ساعة.
وأضاف: "أشار الزعيمان خلال الاتصال إلى العلاقة الشخصية التى تربط بينهما، والتى تستمر منذ سنوات عديدة، وأنهما سيعملان معا على تعزيز التحالف المتين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة".
وتابع: "بحث الجانبان الاستمرار فى عدد من الملفات الحيوية وعلى رأسها الدفع باتفاقيات السلام قدما، والتهديد الإيرانى والتحديات الإقليمية".
وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار بينهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكالمة استمرت أكثر من ساعة.. مكتب نتنياهو يؤكد اتصاله ببايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.