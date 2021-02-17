مكالمة استمرت أكثر من ساعة.. مكتب نتنياهو يؤكد اتصاله ببايدن

جدة - نرمين السيد - أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الأخير أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكى جو بايدن شددا خلالها على تعزيز التحالف بين البلدين.





وجاء فى بيان المكتب بحسب "روسيا اليوم"، أن المكالمة كانت ودية ودافئة للغاية واستمرت لأكثر من ساعة.

وأضاف: "أشار الزعيمان خلال الاتصال إلى العلاقة الشخصية التى تربط بينهما، والتى تستمر منذ سنوات عديدة، وأنهما سيعملان معا على تعزيز التحالف المتين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابع: "بحث الجانبان الاستمرار فى عدد من الملفات الحيوية وعلى رأسها الدفع باتفاقيات السلام قدما، والتهديد الإيرانى والتحديات الإقليمية".

وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار بينهما.