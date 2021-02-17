الكويت.. حبس قيادي بالحرس الوطني وتغريمه ماليا فى جريمة بيع أسلحة

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بحبس رقيب في الحرس الوطني 15 سنة و عزله من الوظيفة و تغريمه ماليا حسب جريدة كاظنة الكويتية.

وأوضحت المحكمة الكويتية برئاسة المستشار أحمد الياسين في حكمها أن حبس القيادي بالحرس الوطني يأتي بالتضامن مع متهم تم الحكم عليه بالحبس 13 سنة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الكويتية حبس آخرين سنتين و 3 سنوات و 4 أشهر.

ونص الحكم أيضا علي تغريم المتهمين 5000 دينار كويتي ‏في قضية الإستيلاء على أسلحة الحرس الوطني و بيعها ، والمتهم فيها 17 مواطنًا.