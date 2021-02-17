بعد طول انتظار.. الرئيس الأمريكي يجري اتصالا بـ نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال نتنياهو وفق ما نقلته وكالة رويترز إن المكالمة الهاتفية كانت ودودة للغاية.

وأضاف نتنياهو أن المكالمة الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الأمريكي بحثت التهديد الإيراني واتفاقيات السلام، حيث استمرت لمدة ساعة.

ومن ناحية أخرى، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بعض القضايا، إلا أنه توقع إجراءه اتصالا به في القريب العاجل.

وقال نتنياهو، وفق ما نقلته وكالة رويترز: "لدينا الكثير من الأشياء التي نتفق عليها والتحالف قوي للغاية، لكن هناك أيضا خلافات حول قضية إيران والقضية الفلسطينية أيضا".

وأضاف في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية: "سيتصل ... لدينا علاقات صداقة قوية للغاية منذ ما يقرب من 40 عامًا ، يرجع تاريخها إلى الوقت الذي أتيت فيه إلى واشنطن كممثل دبلوماسي إسرائيلي وكان سيناتور شابًا من ولاية ديلاوير".