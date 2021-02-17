تفاصيل المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تفاصيل المكالمة الهاتفية الذي جمعته بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتسم الحديث بالدفء والود، واستمر لمدة ساعة".

وأضاف: "أشار الزعيمان إلى علاقتهما الشخصية الطويلة، وقالا إنهما سيعملان معًا لمواصلة تعزيز التحالف الراسخ بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابع: "ناقش الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو التقدم المستقبلي لاتفاقات السلام، والتهديد الإيراني والتحديات الإقليمية، واتفقا على مواصلة الحوار".

وأشار الحساب: "أشاد الرئيس الأمريكي بايدن برئيس الوزراء نتنياهو لقيادته في مكافحة فيروس كورونا. تبادل الاثنان الأفكار حول سبل التعامل مع الوباء".