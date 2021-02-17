جرحى وقتيل في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بالقرب من محطة حافلات، بمدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفانيا الأمريكية.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية صورا لانتشار قوات الأمن بالقرب من محطة الحافلات التي شهدت الحادث.

وقالت الشرطة الأمريكية إن شخصا قتل في الحادث،

وأشارت الشرطة إلى انتظار تقارير عن حالة بقية الضحايا.

وتم نقل الضحايا الى مستشفيات المنطقة، لكن لم ترد أنباء فورية عن حالتهم.

وأشارت الشرطة إلى إنه تم اعتقال شخص واحد على الأقل، وعثر على بندقيتين في مكان الحادث.