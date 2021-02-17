خلال 24 ساعة .. تونس تسجل 787 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وبينت الصحة التونسية في بيان لها اليوم ان إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان بلغ 225116 حالة.
وأوضحت الصحة التونسية في بيانها أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الان الى 7651 حالة وفاة.
وأشارت الصحة التونسية الي انه تم إجراء 3740 تحليلا مخبريا خلال الـ 24 ساعة المنقضية.
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