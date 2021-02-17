نقلها رئيس الشيشان.. رسالة شفهية من بوتين إلى ولي عهد أبوظبي

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم الثلاثاء، أنه نقل رسالة شفهية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

وقال قاديروف على موقع "فكونتاكتي" الاجتماعي الروسي: "لقد اجتمعت مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ونقلت له رسالة شفوية من الرئيس فلاديمير بوتين"، مشيرا إلى "الطبيعة المثمرة والمتعددة الأوجه للعلاقات الروسية الإماراتية".

وأضاف: "أعرب بوتين عن امتنانه لمبادرة إرسال معدات طبية لسكان مناطق شمال القوقاز الروسية أثناء تفشي الوباء، وأن روسيا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الإمارات في مجال مكافحة فيروس كورونا".

وشدد قديروف على أن "بوتين أشار إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" تم تسجيله مؤخرا في الإمارات لاستخدامه في الحالات الطارئة"، مضيفا أن "روسيا مستعدة لترتيب توريده بعد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية له من قبل مختصين إماراتيين".