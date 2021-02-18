البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة إدارية للسعوديين والمقيمين 1442هـ

البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة ، إدارية تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر فبراير لعام 2021م، الخامس من رجب لعام 1442هـ، وقد تم الإعلان عنها عبر موقع الإلكتروني، بالبنك الإسلامي للتنمية، والوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين، وأيضًا للمقيمين على أراضي المملكة، من حملة شهادة البكالوريوس، وشهادة الماجستير، في العديد من التخصصات المتنوعة، للعمل لدى البنك في فرعه الرئيسي بمحافظة جدة، بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر تزامن هذا الإعلان مع الإعلان عن وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية، وهو ما قامت به أيضًا الجمارك السعودية تعلن عن وظائف شاغرة، وبمتابعة حركة التوظيف المستمرة يوميًا بالمملكة، نجد أنها تبعت القرار الوزاري بانشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، والتي تمت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتكوين قاعدة ضخمة من البيانات لراغبي العمل بالقطاعي العام والخاص بالمملكة.

البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة

ووفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، تم الإعلان من قبل أيضًا عن فتح باب تعيين حملة الماجستير والدكتوراه السعوديين بوظائف شاغرة بالمملكة، وغيرها من الوظائف بالقطاعين العام والخاص والحكومي، ويرجع ذلك إلى اتباع القيادة الرشيدة استراتيجية، وفق رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي والمقيم على أراضيها، ومنها إيجاد فرصة عمل مناسبة، ومسكن مناسب والإرتقاء بشأن المملكة عالميًا في شتى المجالات.

تفاصيل الوظائف الشاغرة بالبنك الإسلامي

وعن الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها اليوم، من قبل البنك الإسلامي للتنمية نذكرها كالتالي:

وظيفة مدير قسم/ إدارة المخاطر، لحملة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، وشهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة المخاطر، وشهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الاقتصاد، أو شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التنمية الاقتصادية، وشهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المالية، شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الدراسات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدولية أو الدبلوماسية، أو شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المجالات الأخرى ذات الصلة. وظيفة مدير أول التخطيط الاستراتيجي والاتصالات، لحملة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال، شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المالية، شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المحاسبة، شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الاقتصاد، شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق، أو شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المجالات ذات الصلة.

موعد التقدم للوظائف الشاغرة

وقد أعلن البنك أنه بإمكان الراغب في التقديم على الوظيفة الشاغرة، الدخول على الرابط والتسجيل، واتباع الخطوات، وآخر ميعاد للتقديم هو 17 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق يوم 4 من شهر شعبان لعام 1442هـ.

فتح الموقع الإلكتروني للبنك اإسلامي للتنمية.

الدخول على رابط التقديم للوظائف الشاغرة.

ملء البيانات والخانات بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة التالي، لتأكيد طلب التقديم بالوظيفة.