رابط التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية vschool.sa وخطوات التسجيل

تزداد عمليات البحث حول منصة مدرستي التي أشارت إليها وزارة التعليم السعودي في بيان لها صُدر أمس في يوم السبت الموافق 15 من شهر أغسطس، أثناء توضيح آلية الدراسة في العام الدراسي الجديد 1442، فقد أطلقت الوزارة العديد من الروابط التي على الطالب أو ولي الأمر للتسجيل فيها خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا، فقد أشارت الوزارة إلى رابط منصة مدرستي و رابط نظام نور و رابط تحميل الكتب وذلك اعتماداً على أن الدراسة لهذا العام سوف تعتمد على التعليم عن بُعد، خاصة بعد أن أثبت نجاح النظام في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1441، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا رابط التسجيل في منصة مدرستي وخطوات التسجيل.

آلية الدراسة في منصة مدرستي الإلكترونية:

تعد منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودي، حيث يتم من خلالها الدراسة بعد اتباع خطوات الدخول التي نعرضها لكل متابعينا من خلال هذا المقال، بالإضافة إلى أن الوزارة قد تشاركت مع عدداً من الجهات المسئولة لتيسير المرحلة التعليمية في ظل الظروف الحالية وشاركت من ضمن الجهات المسئولة “وزارة الصحة” و “وزارة الاتصالات”، وذلك بهدف تطوير التكنولوجيا وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية.

رابط منصة مدرستي الإلكترونية:

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط منصة مدرستي التي من خلالها تتم الدراسة عن بُعد، فهي تحتوي على خدمة التحول الرقمي حيث تشمل محتوى إلكتروني تعليمي مساند ومتنوع وميسر للتعليم، وتحتوي على خدمة الأنشطة التعليمية التي تشمل واجبات واختبارات إلكترونية وأدوات تعليمية مساندة لتخطيط وتنفيذ التعليم، بالإضافة إلى خدمة التواصل الفعال حيث يضم قنوات متنوعة ومتجددة التواصل بين منسوبي المدرسة فيما بينهم أولياء الأمور، خدمة المؤشرات والإحصائيات فهي تشمل على استبيانات إلكترونية لقياس الأداء وتحليل النتائج، وتقارير وإحصائيات توضح مستوى الانضباط وتقدم التعلم.

الدخول على الرابط الرسمي منصة مدرستي.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

كتابة اسم المستخدم

كتابة كلمة المرور

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

خطوات التسجيل في منصة مدرستي:

ومن الجدير بالذكر أن ولي الأمر أو الطالب يقوم بتسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور التابع نظام نور الإلكتروني 1442.

رابط الكتب الإلكترونية:

أشارت وزارة التعليم أنها وفرت رابط إلكتروني لكي يتمكن الطلاب تحميل الكتب بشكل إلكتروني، حيث يساعد أولياء الأمور الأبناء على اجتياز هذه المرحلة التعليمية، ويتم ذلك من خلال الدخول على رابط الكتب الإلكترونية، كما أنها أيضاً وفرت منصة عين التعليمية التي من خلالها يمكن متابعة الدروس، وذلك اعتماداً على وسائل التعليم عن بُعد، وقد أوضحت الوزارة أن آلية الدراسة تتم في إطار التعليم الإلكتروني واشترطت الأوقات التي يجب الدراسة فيها، على أن يذهب الطلاب يوم واحد على الأقل في المدارس وكذلك الأمر للمعلمين.

تحديث: كيفية تحديث رقم الهاتف عبر نظام نور:

يتم تحديث رقم الهاتف للشخص من خلال الدخول على نظام نور الإلكتروني واتباع الخطوات التي نعرضها لكل متابعينا:

الدخول على نظام نور الإلكتروني 1442 تسجيل الدخول اختيار أيقونة البيانات الشخصية عند خيار الهاتف أو الجوال يتم الضغط على أيقونة تعديل تحديث رقم الجوال الجديد ثم الضغط على إشارة صح عند الانتهاء تظهر رسالة تؤكد بنجاح عملية تحديث رقم الهاتف.

تحديث:

أوضح وزير التعليم في تعليماته الأخيرة أن منصة مدرستي أصبحت جاهزة بشكل كامل، حيث توفر عدداً من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للطالب تحميل المنهج الدراسي كاملاً، ويمكن لاي طالب أو ولي أمر الدخول ال’ن لتجربة تحميل الكتاب، كما أنه يضيف خدمة التواصل المباشر مع المعلم سواء من قبل ولي الأمر أو الطالب، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الحديثة.

منصة مدرستي تضيف ميزة جديدة

أعلنت منصة مدرستي منذ أيام من خلال الصفحة الرسمية وزارة التعليم السعودي من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن استمرار الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية الثلاثة، وتتعلق بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، على أن يستمر التعليم من خلال التواصل عن بُعد عبر وسائل البث، كما أضافت منصة مدرستي أنه يمكن من خلالها التمتع بالميزة الجديدة وهي توفير جداول الحصص الافتراضية.

تحديث: التسجيل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا:

أعلن تطبيق توكلنا من خلال صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية تسجيل الطلاب في منصة مدرستي من خلال الدخول على التطبيق، ونوضح من خلال هذا المقال خطوات التسجيل عبر تطبيق توكلنا وذلك من خلال:

تحديث تطبيق توكلنا وفقاً لآخر تحديث

إدخال البيانات للشخص المستخدم

البحث عن منصة مدرستي ثم الضغط على بيانات اسم المستخدم الذي يطلبه من القائمة.

الضغط على أيقونة إرسال كلمة المرور عبر رسالة نصية على الهاتف.

سينتقل بشكل تلقائي إلى المنصة “مدرستي“

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

بعد ذلك اختيار حساب مايكروسفت اوفس

عند الدخول يرجى كتابة عنوان البريد الإلكتروني

إدخال كلمة السر

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.