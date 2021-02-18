أخبار اليمن : مناشدة الأمم المتحدة لنقل مصابي محطة غاز البيضاء

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مناشدة الأمم المتحدة لنقل مصابي محطة غاز البيضاء

وجه مكتب الصحة وفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية في محافظة البيضاء، نداء للأمم المتحدة، للمساعدة في نقل المصابين جراء واقعة انفجار خزانين محطة غاز منزلي بمدينة البيضاء، للخارج لتلقى العلاج . مناشدة الأمم المتحدة لنقل مصابي محطة غاز البيضاءوجه مكتب الصحة وفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية في محافظة البيضاء، نداء للأمم المتحدة، للمساعدة في نقل المصابين جراء واقعة انفجار خزانين محطة غاز منزلي بمدينة البيضاء، للخارج لتلقى العلاج . واشار بيان مشترك لمكتب الصحة وفرع المجلس إلى ان 32 مصابا في الانفجار حالتهم الصحية في تدهور مستمر ويتطلب نقلهم للخارج لتلقي العلاج بصورة عاجلة. وحمل البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة إزاء الأوضاع الكارثية وتراجع الخدمات الصحية في المستشفيات بسبب انعدام الطاقة ونقص الادوية والمستلزمات والمحاليل الطبية إثر منع دخول سفن المشتقات النفطية والادوية والغذاء إلى ميناء الحديدة.

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