البنتاجون: ملتزمون بدعم السعودية فى الدفاع عن نفسها

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، فى إيجاز صحفى، بحسب "سكاى نيوز"، إن هجمات الحوثيين على المملكة "تنتهك القانون الدولى وتقوض جهود تنمية السلام والاستقرار فى المنطقة".
وأضاف كيربى: "ندين الهجمات ضد المملكة العربية السعودية ، وكما أوضح الرئيس بنفسه، نظل ملتزمين بمساعدة المملكة العربية السعودية فى الدفاع عن نفسها".
وقال كيربى: "سنواصل العمل معًا والبحث عن طرق أفضل للدفاع عن المملكة من هذه التهديدات الخارجية مع إعادة إحياء الدبلوماسية فى الصراع اليمنى".
وتأتى تصريحات كيربى، بينما تواصل ميليشيا الحوثى إطلاق الطائرات المسيرة المففخة باتجاه المدن السعودية.
وكانت واشنطن قد دعت الحوثيين لوقف هجماتهم فورا على السعودية، لكن دون أى استجابة من الميليشيا الموالية لإيران.
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