السعودية.. اعتراض وتدمير طائرة حوثية باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، منذ قليل، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.
وقال التحالف في بيان له نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: " نتخذ إجراءات لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية؛ تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية، تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لجهود السلام.
وشدد على أن الولايات المتحدة، ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها.
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