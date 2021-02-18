قرار سعودي جديد بحق العمالة الوافدة

نجحت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الشهر الحالي من تصفية مستحقات متوفين من العمالة الوافدة الي العاصمة السعودية.
وأشارت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض الي ان المبلغ الذي تم توزيعه للعمالة بلغ 22 مليونا و44 ألف ريال بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.
وفي سياق اخر أصدرت إدارة العلاقات العمالية بالرياض خلال الشهر الحالي 2640 رخصة خروج نهائي بـمبلغ تجاوز 26 مليونا.
كما تعاملت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مع 432 بلاغا للتغيب بعد التحقق من صحتها.
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