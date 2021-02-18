نشرة أخبار العالم.. رغد صدام حسين تعلق على غزو الكويت.. السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة.. وبايدن يتصل بـ نتنياهو

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال نتنياهو وفق ما نقلته وكالة رويترز إن المكالمة الهاتفية كانت ودودة للغاية.

وأضاف نتنياهو أن المكالمة الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الأمريكي بحثت التهديد الإيراني واتفاقيات السلام، حيث استمرت لمدة ساعة.

علقت رغد ابنة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين على غزو والدها للكويت قائلة: "لا أستطيع تجميل غزو بلادي للكويت عام 1991م، وما حدث كان احتلالًا".

جاءت هذه التصريحات، خلال لقائها مع قناة "العربية"، الذي كشفت فيه العديد من الأسرار عن فترة حكم والدها للعراق.

أمر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من غد الخميس.

وشهد مجلس الأمة الكويتي أمس الثلاثاء، جلسة ساخنة تحدث فيها وزيرا المالية والصحة الكويتيان، حيث افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة، والمخصصة لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه.

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في أول مقابلة تليفزيونية له منذ مغادرته منصبه، للتعليق على وفاة الإذاعي الأمريكي المخضرم رش ليمبو.

وقال ترامب إنه تحدث إلى ليمبو آخر مرة "منذ ثلاثة أو أربعة أيام"، مؤكدا أنه كان "مريضًا جدًا" ولكنه "شجاع جدًا"، وذلك في مداخلة إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الإفريقية، أحمد قطان، سعي المملكة العربية السعودية لإنهاء أزمة سد النهضة، بما يضمن حقوق مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال قطان، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب، بمنظومة البحر الأحمر، امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية، والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، على حد قوله.

كشف المنتج التلفزيوني الأمريكي المخضرم، إيرا روزين، أن الخبير الاستراتيجي السابق بالبيت الأبيض، ستيف بانون، يعتقد أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، يعاني من الخرف في مراحله المبكرة.

وفي حديث لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، سأل المذيع الأمريكي، مايكل إيزيكوف، روزين عن علاقته ببانون، ليرد روزين قائلًا: "ستيف متحدث كبير، وثرثار كبير أيضًا.. لقد أصبح مصدرًا لكثيرًا من الإعلاميين في واشنطن".

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الأربعاء، أن ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق؛ يمثل خطورة على السودان.

وحذرت وزيرة الخارجية السودانية، خلال لقاء مع وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، من أن ملء وتشغيل سد النهضة، يجب أن يسبقه اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وفقًا لصحيفة "السوداني".

أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، نقل الأمير فيليب دوق إدنبرة، وزوج الملكة إليزابيث الثانية، إلى المستشفى، بعد شعوره بالإعياء.

وقال القصر إن حالة الأمير فيليب المعنوية جيدة، بعد نقله إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في العاصمة البريطانية لندن، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.