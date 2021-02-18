البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو نيته تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نية بلاده بتعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له: "بايدن ونتنياهو ناقشا في اتصال هاتفي أهمية استمرار المناقشات حول القضايا الإقليمية ومن بينها إيران"ز

وتابع: "الرئيس أكد دعمه اتفاقات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل ودول عربية".

وقال البيان إن "بايدن أكد أهمية العمل على تعزيز السلام في المنطقة بما في ذلك بين إسرائيل وفلسطين".