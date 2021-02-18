كفى استخفافا بعقولنا.. سياسي لبناني يعلق على دعوة ماكرون بالتدخل في الأزمة

استنكر الناشط السياسي في الصورة اللبنانية، نبيل يزبك، دعوة رئيس مجلس النواب الليبي، نبيه بري، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتدخل بشكل استثنائي في الأزمة اللبنانية، لسرعة انتهائها؛ خوفا من الدخول في النفق المظلم.

وتساءل السياسي اللبناني، عبر "دوت الخليج"، "هل سأل نفسه نبيه بري، لماذا وصلت الأمور الى هنا؟"؛ لأنه هو جزء من هذه الطبقة الفاسدة، وهو متحالف مع الاحتلال الإيراني، ويغطيه.

وأكد الناشط السياسي اللبناني، نبيل يزبك، أن "بري" يعلم جيدا أن الرئيس الفرنسي "ماكرون" ليس الشخص المناسب لإصلاح الوضع، معللا ذلك بأن ماكرون متساهل جدا مع الفاسدين والسلاح غير الشرعي- اي سلاح حزب الله-.

وأكمل تصريحاته: "وحتى الآن فرنسا لا تصنف حزب الله بالإرهابي".

وواصل "فزلكة نبيه بري هي ليست الا محاولة فاشلة لايهام الناس أنه بريء من هذه الجريمة المنظمة بحق الشعب اللبناني".

واختتم تصريحاته: "كفى استخفافًا بعقولنا، وكلنا نعرف ان الحل كما ذكرنا سابقا، هو بمحاكمة جميع المرتكبين للفساد بتطبيق الدستور والقرارات الدولية".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في وقت سابق قد وجه دعوة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن يتدخل استثنائيًا اليوم قبل الغد في لبنان فالبلد يتجه نحو المجهول.