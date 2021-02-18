اشحن جواهر فري فاير مجانا free fire 2021 بعملاتك الذهبية دون استخدام نقود من خلال الطريقة التي سنقدمها لكم من موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، حيث تستقبل مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث يوميًا آلاف الأسئلة عن كيفية شحن جواهر الفري فاير المجانية لعام 2021 باعتبارها من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرةً هذه الأيام، الأمر الذي جعل الكثير من المواقع تهتم بالكتابة عن هذا الأمر وشرح تفاصيله.

اشحن جواهر فري فاير مجانا free fire 2021

عندما يقرر لاعبًا احتراف فري فاير يتوجب عليه أن يشتري الجواهر ليستخدمها في شراء الأدوات التي يحتاج إليها داخل اللعبة، ويقوم اللاعب بدفع ثمن هذه الجواهر بواحدة من طرق الدفع المقدمة.

وإذا رغب اللاعب في الحصول على بعض جواهر فري فاير مجانيًا فعليه في هذه الحالة تجميع قطع ذهبية عددها خمسمائة قطعة ثم تحويلها إلى جواهر حيث يستبدل كل قطعة ذهبية بجوهرة واحدة دون أن يدفع أي مقابل مالي.

اقرأ أيضاً: اكواد فري فاير free fire 2021 مجانية احصل على كودات رقصة العرش

ما هي جواهر فري فاير ؟

هي واحدة من الألعاب الإلكترونية ذات الشهرة الواسعة مؤخرًا، والتي انتجتها شركة باتل رويال، والجواهر عبارة عن عملة رقمية افتراضية يستخدمها اللاعب داخل اللعبة، ويتم شحن هذه الجواهر من خلال ID اللاعب وبصورة مجانية.

متجر شحن فري فاير يمكنك من الحصول على الجواهر

ويمكن أن يحصل اللاعب مجانًا على جواهر فري فاير من خلال المشاركة في استطلاعات الرأي التي يمكن تحميل تطبيقاتها من خلال جوجل بلاي وثبيتها على المحمول ثم التسجيل عليها باستخدام البريد الإلكتروني على جيميل، ومن خلال التطبيق يحصل على استطلاعات مجانية للرأي بواقع استطلاع واحد كل أسبوعين، ومقابل الإجابة على الاستطلاع يحصل على رصيد نقاط مجاني على حسابه يمكنه استبداله بالجواهر عندما يصل إلى الحد المطلوب.

ومن الجدير بالذكر أن عملية الحصول على جواهر فري فاير هو أمر غير قانوني داخل اللعبة، حيث أن قوانين اللعبة أن يدفع اللاعب مقابل الجواهر التي يحصل عليها، ولكن يرغب اللاعبين التحايل على هذا الأمر بإحدى الطرق حتى لا يدفعون أموال.