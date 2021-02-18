رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد schools.madrasati.sa

رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي 1442، بدخولك إلي منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد ، يبحث العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن رابط وخطوات تسجيل للدخول إلى منصة مدرستي التعليمية عبر رابط schools.madrasati لإكمال عملية التعلم عن بعد إتمام الفصل الدراسي الثاني.

هذا وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخرًا عن تفاصيل الفصل الدراسي الثاني واستكمال الدراسة عن بعد عبر سجيل الدخول منصة مدرستي 1442 مع تعديل بعض الاستراتيجيات التعليمية في منصة مدرستي بحيث يمكن للطلاب الدخول بسهولة إلى الاختبارات الأسبوعية دون مواجهة مشاكل ، ويمكنهم بسهولة تسجيل الدخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول 1442

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تسعي إلي تقديم الخدمات الحكومية والمعيشية التي يحتاجها المواطن السعودي يومياً بشكل إلكتروني قدر الإمكان لتجنب انتشار فيروس كورونا ، ومن أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم السعودية، هي خدمة التعلم عن بعد التي تقدمها الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم للحد من العملية التعليمية في ظل انتشار جائحة كورونا.

لذلك أطلقت المملكة منصة “مدرستي” التعليمية وأعلنت عن المنصة الرسمية التي يمكن للطلاب من خلالها تلقي التعليم في المنزل ، ويدعم النظام الأساسي العديد من الخدمات المختلفة ، لذلك فهو نظام أساسي متكامل يوفر خدمات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. من خلال منصة مدرستي التي تعزز التواصل بين الطلاب والمعلمين.

قم بالدخول الى رابط منصة مدرستي 1442.. قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. اضغط على الدخول. اذا لم تمتلك حساب قم بالضغط على انشاء حساب جديد في يمين أعلى الصفحة. اكتب جميع البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء حساب. قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

وهكذا يتم تسجيل الدخول في المنصة لجميع الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للعام 1442

إتاحة خدمات الإعلانات ونشرها على مستوى المدرسة والفصل.

خدمة إدراج الأهداف التعليمية.

تحسينات في الجدول الدراسي، وذلك وفق الخطة الدراسية الجديدة.

تطبيق مصحف مدرستي للطلاب وأولياء الأمور.

خدمة تحكيم المحتوى، وذلك من قبل المشرف التربوي.

منصة مدرستي واجباتي

خدمات منصة مدرستي الجديدة

تعد الخدمة التعليمية واجباتي، من الخدمات المقدمة عبر منصة مدرستي التعليمية، والتي تمكن الطالب من الحصول على الواجبات الدراسية، والعمل على حلها، ثم إعادة رفعها عبر المنصة التعليمية لتقييمها من قبل العاملين على المنصة.

يشار إلى أن رابط منصة مدرستي 1442 حدث له شيء أدى مؤخرًا إلى غيابه في بحث Google ، مما دفع جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية إلى البدء بشكل مكثف في البحث عن رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي 1442 الجديد من أجل حضور الفصول الدراسية وأداء الواجبات المنزلية لجميع الطلاب الفصل الدراسي.