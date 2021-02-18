طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا بالصور للمواطنين والمقيمين

تطبيق توكلنا واحد من بين العديد من التطبيقات التي خصصتها المملكة لمساعدة المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة بالإضافة إلى الزوار من مجلس التعاون الخليجي، ويوفر التطبيق مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي تتضمن التنبيهات الوطنية, لوحة البيانات بالإضافة إلى خدمة فحص كورونا، فعبر توكلنا يمكنك استخراج التصاريح وخدمات الصحة والتعليم فيمكنك عبر التطبيق متابعة الحالة الدراسية للأبناء وبيانات منصة مدرستي، كما يوفر التطبيق خدمات التابعين من حيث بطاقة الوضع الصحي للتابعين ورعاية التابعين وأفراد الأسرة والمكفولين، كما يتضمن الخدمات اللوجستية الخاصة بالعنوان الوطني. شرح طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا قم بتثبيت التطبيق من متجر جوجل.

بعد انتهاء التثبيت قم بفتح التطبيق سوف تظهر لك رسالة تطلب صلاحيات الموقع.

توجه إلى إعدادات الهاتف وقم بتفعيل خاصية الموقع لتحديد موقعك.



سوف تظهر لك صفحة تسجيل الدخول قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد.

اختر من الخيارات المتاحة أمامك إذا ما كنت مواطن / مقيم أو زائر خليجي.

إذا كنت مواطن/ مقيم سيتعين عليك كتابة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وتاريخ الميلاد ثم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على زر التالي.



سوف يصلك رمز التحقق على رقم الجوال الخاص بك قم بكتابته في المكان المخصص لذلك.

قم بكتابة كلمة المرور الجديدة وتأكيدها مع مراعاة أن يزيد عدد حروف وأرقام كلمة المرور عن ثمانية ولا يزيد عن 20 كما يجب ان تحتوي على رقم واحد على الأقل بالإضافة إلى حروف كبيرة وصغيرة من اللغة الإنجليزية ثم انقر زر التالي.

سوف تظهر لك علامة حمراء توضح موقعك على الخريطة قم بنقر زر حفظ بعد التأكد من العنوان الصحيح لمحل سكنك.

انقر زر موافق عند التأكد من العنوان.

ستظهر صفحة تحتوي على بعض الأسئلة كما بالصورة أدناه:



أنهي الإجابة عن جميع الأسئلة ثم انقر زر التالي ثم انقر موافق.

قم بالنقر على أيقونة حسابي أسفل الصفحة ثم انقر زر تسجيل الخروج للخروج من التطبيق.

لإعادة الدخول في أي وقت ما عليك إلا النقر على أيقونة التطبيق الموجودة على سطح المكتب في هاتفك ثم كتابة رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور. خطوات تنظيف الملابس البيضاء بالخل شرح طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا الوسوم

تطبيق توكلنا واحد من بين العديد من التطبيقات التي خصصتها المملكة لمساعدة المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة بالإضافة إلى الزوار من مجلس التعاون الخليجي، ويوفر التطبيق مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي تتضمن التنبيهات الوطنية, لوحة البيانات بالإضافة إلى خدمة فحص كورونا، فعبر توكلنا يمكنك استخراج التصاريح وخدمات الصحة والتعليم فيمكنك عبر التطبيق متابعة الحالة الدراسية للأبناء وبيانات منصة مدرستي، كما يوفر التطبيق خدمات التابعين من حيث بطاقة الوضع الصحي للتابعين ورعاية التابعين وأفراد الأسرة والمكفولين، كما يتضمن الخدمات اللوجستية الخاصة بالعنوان الوطني. شرح طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا قم بتثبيت التطبيق من متجر جوجل.

بعد انتهاء التثبيت قم بفتح التطبيق سوف تظهر لك رسالة تطلب صلاحيات الموقع.

توجه إلى إعدادات الهاتف وقم بتفعيل خاصية الموقع لتحديد موقعك.



سوف تظهر لك صفحة تسجيل الدخول قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد.

اختر من الخيارات المتاحة أمامك إذا ما كنت مواطن / مقيم أو زائر خليجي.

إذا كنت مواطن/ مقيم سيتعين عليك كتابة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وتاريخ الميلاد ثم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على زر التالي.



سوف يصلك رمز التحقق على رقم الجوال الخاص بك قم بكتابته في المكان المخصص لذلك.

قم بكتابة كلمة المرور الجديدة وتأكيدها مع مراعاة أن يزيد عدد حروف وأرقام كلمة المرور عن ثمانية ولا يزيد عن 20 كما يجب ان تحتوي على رقم واحد على الأقل بالإضافة إلى حروف كبيرة وصغيرة من اللغة الإنجليزية ثم انقر زر التالي.

سوف تظهر لك علامة حمراء توضح موقعك على الخريطة قم بنقر زر حفظ بعد التأكد من العنوان الصحيح لمحل سكنك.

انقر زر موافق عند التأكد من العنوان.

ستظهر صفحة تحتوي على بعض الأسئلة كما بالصورة أدناه:



أنهي الإجابة عن جميع الأسئلة ثم انقر زر التالي ثم انقر موافق.

قم بالنقر على أيقونة حسابي أسفل الصفحة ثم انقر زر تسجيل الخروج للخروج من التطبيق.

لإعادة الدخول في أي وقت ما عليك إلا النقر على أيقونة التطبيق الموجودة على سطح المكتب في هاتفك ثم كتابة رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور. خطوات تنظيف الملابس البيضاء بالخل شرح طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

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