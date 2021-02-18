طريقة الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية 1442 الضمان الاجتماعي ، دعم الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي وذلك من خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يتم العمل على إيداع الدعم النقدي للحقيبة المدرسية، وذلك في كل عام عند بدء العام الدراسي الجديد والذي يستفيد من هذا الدعم أبناء المسجلين في الضمان الاجتماعي

ويتم هذا الأمر حتى يتمكنوا من مساعدته لي الأم على تقليل التكاليف التي تتعلق بالمستلزمات الدراسية التي يحتاج إليها الطالب والطالبة أثناء الفترة الدراسية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية بالتفصيل وكذلك إمكانية الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي بالخطوات المحدده والمطلوبة.

طريقة الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية

يمكنكم من خلال السطور القادمة الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية من خلال اتباع الخطوات المحددة كما سوف نوضحها لكم لامكانية الاستعلام بشكل صحيح وهي كالآتي:

أولا أن يتم تسجيل الدخول إلى رابط الاستعلام عن حقيبة الضمان الاجتماعي وإضافة بيانات الطالب بشكل صحيح ثم اضافة رقم الطلب ورمز التحقق وبعد الانتهاء من هذه الخطوط ونبدأ بالضغط على كلمة الاستعلام وفي خلال ثواني سوف تظهر صفحة الاستعلام عن الحقيبة المدرسية للضمان الاجتماعي بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي 1442

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي 1442 يمكن الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل الدخول على الرابط الرسمي حيث يمكنك الاتصال على الرقم المجاني لتقديم الشكاوى والاستفسارات حيث يتم في الخطوة الأولى الاتصال على رقم 0 11 2 9 1 5 5 8 8 ثم إدخال رقم واحد، واتباع الخطوات الموجودة أمامك بشكل صحيح ثم اضافة رقم الهوية والبيانات المحددة وبعد ذلك سوف تتمكن من الحصول على رقم الضمان الخاص بك بكل سهولة.